Erstes UNDP Accelerator Lab in Aserbaidschan vorgestellt

Baku, 30. November, AZERTAC

Die Digitalisierung ist als eines der wichtigsten Themen derzeit. Deshalb hat das UN-Entwicklungsprogramm (UNDP) im vergangenen Jahr eine sehr ehrgeizige Digitalstrategie verordnet, die die Organisation bis zum Jahr 2021 ziemlich verändern wird.

Die Welt ändert sich draußen, dass wir sie nur gestalten können, wenn wir hier auf der Höhe der Zeit sind. Wir brauchen neue Ansätze, neue Denk- und Herangehensweisen auf digitaler Basis. Genau aus diesem Grund ist es sehr wichtig, ein Netzwerk an “Accelerator Labs“ weltweit aufzubauen. Das sind Laboratorien der Zukunft. Dort steht die Suche nach – digital unterstützten – Lösungen mit im Vordergrund. Und das Schöne ist, sie geschieht vernetzt. Alle 60 Labs sind untereinander vernetzt. Sie können sich permanent austauschen und voneinander lernen.

Am Freitag, dem 29. November wurde eines von “Accelerator Labs“ in Aserbaidschan vorgestellt.

Dieses Accelerator Lab wird sich allen 60 Labs in 78 Ländern weltweit anschließen, um neue Lösungen globaler Herausforderungen wie Klimawandel, Armut und zunehmende Ungleichheit zu testen und zu skalieren. Diese Labs werden von UNDP, Deutschland und Katar unterstützt.

Die Herausforderungen verändern Entwicklungswege grundlegend. Aber Digitalisierung ist natürlich nicht der einzige. Der Klimawandel ist ein weiteres Thema, und es gibt viele andere. Es waren die UN, die vor 30 Jahren den Weltklimarat ins Leben gerufen haben, damit Wissenschaftler die Erderwärmung unabhängig von politischen Einflüssen analysieren und beurteilen. Natürlich kann man kritisieren, dass es bis zum Pariser Klimaschutzabkommen viel zu lange gedauert hat.

“Bis zum Jahr 2030 haben wir etwas mehr als 10 Jahre Zeit, um alle 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Daher ist Tempo hier ein wichtiger Faktor. Wir müssen noch tiefgreifendere, schnellere und gezieltere Maßnahmen ergreifen, um soziale und wirtschaftliche Veränderungen vorzunehmen, die für die Erreichung unserer Ziele unbedingt notwendig sind“, erklärte der UNDP-Resident- Vertreter Alessandro Fracassetti in seiner Eröffnungsrede.

“Wir sind stolz darauf, in diesem globalen Experiment mit dem UNDP zusammenzuarbeiten. Dieses Netzwerk ist eine Antwort auf neue Herausforderungen der Zusammenarbeit und ein neues Modell für die Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung, für die sich jedes Land und jeder Einzelne engagieren muss“, erklärte der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Aserbaidschan Dr. Wolfgang Manig in seiner Rede.

“Die Accelerator Labs werden dazu beitragen, die Agenda 2030 in einem beschleunigten Tempo umzusetzen, sagte Faisal bin Abdullah Al-Hanza, der Botschafter des Staates Katar in Aserbaidschan.

In Aserbaidschan wurden bereits ein lokales Team bestehend aus Forschern, Kartografen und Experimentatoren eingesetzt, um innovative Lösungen in Bereichen wie Smart Cities, Stadtentwicklung, Agrobiodiversität, Verkehr, Informationstechnologie und Gesundheitswesen zu kartographieren.