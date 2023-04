Erstmals in Aserbaidschan im ersten Quartal Exportoperationen im Wert von fast 1 Milliarde Dollar durchgeführt

Baku, 14. April, AZERTAC

Von Januar bis April sind die Nichtöl-Exporte Aserbaidschans um 23,2 Prozent gestiegen und beliefen sich auf 912,2 Millionen US-Dollar.

AZERTAC zufolge sagte dies Nijat Hajizade, Leiter des Zentrums für Analyse und Kommunikation von Wirtschaftsreformen.

Nach seinen Worten habe Aserbaidschan im ersten Quartal des Jahres erstmals eine Exportoperation im Wert von fast 1 Milliarde US-Dollar durchgeführt. Im Vergleich zu den Vorjahren hatte der Strom großen Anteil am Nicht-Ölexport: „In den ersten drei Monaten des Jahres 2023 stieg die Stromerzeugung im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 7,7 Prozent und betrug 7.756,2 Millionen kWh. Das sind ein Plus von 551,7 Millionen kWh. Im ersten Quartal 2023 wurden 16,6 Prozent der Stromerzeugung Aserbaidschans exportiert. So stieg der Stromexport im ersten Quartal des laufenden Jahres um das 6,1-Fache oder 234,7 Millionen auf 281,1 Millionen US-Dollar, fügte er hinzu.

Die Stromexporte von 2023 sind um das 2,3-Fache höher als der im Vorjahr 2022. Allein im März stieg die Stromerzeugung um 11,7 Prozent und der Export um das 22-Fache, sagte N. Hajizade.

Nijat Hajizade wies darauf hin, dass der starke Anstieg der Stromexporte mit dem schnellen Wachstum der Exporte in die Türkei zusammenhängt. Von Januar bis März 2023 verzeichenten die aserbaidschanischen Nichtöl-Exporte in die Türkei ein Wachstum vomn 78,7 Prozent und beliefen sich auf 273,9 Millionen US-Dollar. Allein im Februar stieg der Wert der Exporte in das Bruderland um das Doppelte und summierte sich auf 167,2 Millionen US-Dollar.

Der Export von Lebensmitteln stieg um 5,7 Prozent und belief sich innerhalb von drei Monaten dieses jahres auf 169,9 Millionen US-Dollar. Diese Zahl macht 18,6 Prozent der Nichtöl-Exporte. In den ersten drei Monaten 2023 stieg der Export landwirtschaftlicher und agroindustrieller Produkte um 3,4 Prozent und lag bei 178,9 Millionen US-Dollar. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum stieg der Export von agroindustriellen Produkten um 19,6 Millionen US-Dollar oder 56,3 Prozent. Die alkoholischen und alkoholfreien Getränke haben im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um das 7,1-fache zugenommen, so N. Hajizade.