Baku, 23. August, AZERTAC

Es sind heute 27 Jahre her, seit die aserbaidschanischen Rayons Füzuli und Jabrayil durch die armenischen Okkupanten besetzt worden sind.

Die Okkupation der beiden Regionen hatte gravierende Folgen für die aserbaidschanische Wirtschaft.

Der den beiden Rayons zugefügten Schaden liegt bei rund 9 Milliarden Dollar. In Folge der armenischen bewaffneten Aggression gegen Aserbaidschan wurden die Einwohner von Füzuli und Jabrayil aus ihren historischen Siedlungen vertrieben, ihr persönliches Eigentum wurde geplündert, zahlreiche historische und architektonische Denkmäler in den Bezirken Füzuli und Jabrayil wurden zerstört.

Auch die Höhlen Asych- und Taghlar in der Region Füzuli werden von Armenien bisher besetzt gehalten. Die beiden Höhlen wie auch andere historische antike Denkmäler wurden von Armeniern zerstört. Seit einer umfangreichen Untersuchung durch die Archäologen in den 1960er Jahren gilt die Asych-Höhle als eine der ältesten proto-menschlichen Behausungen in Eurasien. Ein 1968 gefundener Kieferknochen, der dem eines Neandertalers ähnelt, wird auf eien Alter von 300 000 Jahren geschätzt, und ist daher eines der ältesten protomenschlichen Überbleibsel auf diesem Erdteil. Seine Entdeckung hat den Begriff Asych-Mensch geprägt. Die in Asych gefundenen archäologischen Muster waren im Jahr 1981 im Pariser Museum in einer Ausstellung "Die ersten Bewohner Europas" zur Schau gestellt.

Da vor der Besetzung in der Region Jabrayil im Wesentlichen Viehzucht und Weinanbau betrieben sowie Baumwolle angebaut und verarbeitet wurden, scheint der Umfang des angerichteten Schadens sehr groß zu sein.

Im Rayon Jabrayil gab es vor der Besatzung mehr als 14 Immobilien, 72 Mittelschulen, 8 Krankenhäuser, fünf Moscheen, 2 Museen, 129 historische Denkmäler, 149 Kulturzentren. Darüber hinaus plünderten Armenier in Jabrayil unterirdische Ressourcen, verbrannten die Wälder und Gärten, zerstörten historische Denkmäler, reiche Wasserquellen, holzten jahrhundertealte Khan-Platanen ab, die als Symbol von Jabrayil gelten.

Auch die Provinz Füzuli hatte eine ungewöhnliche Flora und Fauna vor der Besatzung. In jener Region wurden langlebige Naturdenkmäler wie orientalische Platanen, völlig zerstört, im Ergünesch Wald wurden etwa 500 Hektar seltene Baumarten gefällt. Da Füzuli eines von führenden Agrargebieten des Landes ist, werden die als Folge der Besatzung zugefügten Schäden auf Milliarden Dollar geschätzt.

Die beiden Rayons haben bei den Gefechten um Berg-Karabach sehr großen Menschenverlust erlitten. Mehr als 350 Einwohner jener Regionen wurden getötet. 177 weitere Menschen wurden invalid und 91 Personen gefangen genommen. Acht Personen von Füzuli und sechs Personen von Jabrayil wurden für ihre großen Heldentaten bei den Kämpfen gegen die armenischen Okkupanten mit dem Titel des Nationalhelden Aserbaidschans ausgezeichnet.

Die Binnenvertriebenen aus den Rayons Füzuli und Jabrayil siedelten sich in mehr als 50 Städten und Rayons des Landes an.