Es sind heute 28 Jahre her, seit Schuscha durch Armenien okkupiert worden ist

Baku, 8 Mai, AZERTAC

Es sind heute 28. Jahre her, seit eine der malerischen Orte Aserbaidschans, die historische Hauptstadt des Karabach-Khanats Schuscha durch die armenischen Streitkräfte okkupiert worden ist. Die uralte Stadt Schuscha wurde vor 250 Jahren von Panahali Khan erbaut. Schuscha gilt als historisches und kulturelles Zentrum Aserbaidschans.

Der letzte Sturm der armenischen Soldaten auf die Stadt Schusha begann in der Nacht von 7. zum 8. Mai 1992. Schuscha wurde von allen Richtungen mit Raketen, Artillerieanlagen, Panzern und anderen überschweren Waffen beschossen. Daraufhin griff die feindliche Infanterie in Richtung Khankendi und Karkijahan die Stadt an. Obwohl die Stadt sich am 8. Mai bis abends verteidigen konnte, konnte sie aus Mangel an Kämpfern und Waffen armenischen Eindringlingen nicht standhalten. Armenier nahmen zuerst Schuscha und dann noch in der Nähe liegende zwei Dörfer Kosalar und Schyrlan.

Nach Angaben der armenischen Quellen seien beim Angriff auf Schuscha etwa 100 gepanzerte Fahrzeuge und Panzer eingesetzt. Ca. 11 Tausend Truppen, darunter ausländische Söldner waren an der Offensive beteiligt.

Mehr als 24.000 Menschen lebten in der Stadt Schuscha, während sie besetzt wurde. Bei der Verteidigung der Stadt wurden 195 aserbaidschanische Soldaten getötet, 165 weitere Menschen wurden verletzt, 58 Personen sind vermisst. Darüber hinaus wurden 114 Aserbaidschaner gefangen genommen und später im Schuscha Gefängnis mit besonderer Grausamkeit getötet.

Im Zuge der Besetzung wurden in Schuscha 30 Dörfer, viele historisch-kulturelle Denkmäler zerstört oder ausgeplündert. Die berühmte Schuscha Festung, mehrere Kunstdenkmäler, mehr als 170 Wohngebäude, Moscheen, 279 religiöse, historische und kulturelle Denkmäler wurden völlig zerstört. Zur gleichen Zeit richteten Armenier hier 25 Schulen, 31 Bibliotheken, 20 Gesundheitszentren, 17 Clubs, 8 Kulturhäuser, 4 technische Fachschulen und zwei Institute, 7 Kindergärten, 4 Schauspielhäuser, 5 Kultur- und Erholungsparks, 2 Sanatorien, Touristenzentren, 2 Hotels, eine Filiale des Museums für aserbaidschanische Teppiche und staatliches Schauspielhaus Schuscha, eine Fabrik für die Herstellung von orientalischen Musikinstrumenten, staatliche Kunsthalle, ein Kindergesundheitszentrum zugrunde. Leider schweigt die Welt zu dieser Okkupationspolitik, dieser Zerstörungswut der Armenier.

Schuscha ist Krone von Karabach. Die Stadt liegt seit 28 Jahren unter armenischer Okkupation. Aber es kann nicht so fortdauern. Das ist eine Ungerechtigkeit, eine grobe Verletzung des Völkerrechts, der territorialen Integrtät Aserbaidschans, seiner international anerkannten Grenzen und Gebiete. Diese Ungerechtiglkeit muss wiederhergestellt werden.

Armenien und Aserbaidschan streiten seit mehr als 30 Jahren um die Region Berg-Karabach, die ein historisches und international anerkanntes Gebiet Aserbaidschans ist. Armenische Truppen halten noch immer 20 Prozent der Gebiete Aserbaidschans besetzt. Im Zuge dieser bewaffneten Okkupations-und ethnischen Säuberungspolitik Armeniens gegen Aserbaidschan sind mehr als eine Million Aserbaidschaner in ihrem eigenen Land zu Binnenvertriebenen geworden. Aserbaidschan setzt sich für die Befreiung seiner international anerkannten Territorien im Rahmen des Völkerrechts, der Helsinki-Schlussakte und vier Resolutionen des UN-Sicherheitsrates ein, die sofortigen und bedingungslosen Abzug der armenischen Streitkräfte aus den besetzten Gebieten erfordern. Jedoch ignoriert die armenische Seite diese Beschlüsse, und die Welt schweigt noch zu dieser Ungerechtigkeit.