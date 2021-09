Estnischer Premierministerin empfängt den Botschafter von Aserbaidschan in diesem Land

Tallinn, 30. September, AZERTAC

Die estnische Premierministerin Kaja Kallas hat den Botschafter von Aserbaidschan in Estland, Anar Maharramov, zum Gespräch empfangen.

Botschafter Anar Maharramov zeigte sich zufrieden, dass die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern in allen Bereichen erfolgreich fortgesetzt wird. Er sprach ausführlich über die Errungenschaften unseres Landes in den letzten Jahren sowie über die transnationalen Projekte, an denen es Initiator und Teilnehmer ist.

Der aserbaidschanische Diplomat teilte mit, dass in den damals armenisch besetzten aserbaidschanischen Gebieten seit etwa 30 Jahren die Politik von Urbizid und Ekozid umgesetzt, die gesamte Infrastruktur, das nationale und kulturelle Erbe und einige Städte völlig zerstört wurden.

Gleichzeitig informierte der Diplomat über die Restaurierungs- und Wiederaufbauarbeiten in den befreiten Gebieten, Investitionsmöglichkeiten. In diesem Zusammenhang lud er estnische Unternehmen, die auf Informationstechnologie spezialisiert sind, ein, in diesen Bereichen zu investieren.

Die estnische Premierministerin Kaja Kallas gratulierte Botschafter Maharramov zu seiner Ernennung und brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass sich die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern während seiner Amtszeit weiterentwickeln würden, und wünschte dem Botschafter viel Erfolg bei seinen zukünftigen Bemühungen.

Sie dankte dem Botschafter für die bereitgestellten Informationen und wies hin, dass ihr Land an der Zusammenarbeit mit Aserbaidschan in verschiedenen Bereichen interessiert ist und zuständige Behörden über günstige Investitionsmöglichkeiten in Aserbaidschan informieren wird.

Die Seiten tauschten sich auch über andere Themen von gegenseitigem Interesse aus.