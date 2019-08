Euro-2020: Zusammensetzung der aserbaidschanischen Elf für Spiele gegen Wales und Kroatien steht fest

Baku, 27. August, AZERTAC

Die aserbaidschanische Fußballnationalmannschaft wird im Rahmen der Euro-2020-Qualifikationsrunde am 6. September auswärts gegen Wales und am 9. September in Baku gegen die kroatische Nationalmannschaft spielen.

Wie AZERTAC unter Berufung auf die aserbaidschanischen Fußballverbünde AFFA berichtet, steht die Zusammensetzung der Auswahl für diese Spiele bereits fest: Emil Balayev (“Tobol“, Kasachstan), Shahrudin Mahammadaliyev, Maksim Medvedev, Rahil Mammadov, Gara Garayev, Richard Almeida, Mahir Emreli, Araz Abdullayev ("Qarabağ"), Salahat Agayev, Ömar Buludov, Anton Krivotsyuk, Emin Mahmudov (“Neftchi“, Baku), Shahriyar Rahimov, Agabala Ramazanov (“Sabail“), Tamkin Khalilzade, Bahlul Mustafazadeh, Rashad Eyubov ("Sabah"), Javid Huseynov ("Zira"), Pavel Pashayev (“Oleksandriya”, Ukraine), Dmitry Nazarov (Erzgebirge Aue, Deutschland), Ramil Shaydaev (“Dynamo“, Moskau, Russland), Rufat Dadashov (Proysen Munster, Deutschland) und Renat Dadashov (Paços de Ferreira, Portugal).

Die aserbaidschanische Elf wird vom 2. bis 9. September ein Trainingslager abhalten, um sich auf die Spiele gegen Wales und Kroatien vorzubereiten.