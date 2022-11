Eurostat: Erzeugerpreise in der Industrie im Euroraum um 1,6% und in der EU um 1,5% gestiegen

Baku, 5. November, AZERTAC

Im September 2022 stiegen die Erzeugerpreise in der Industrie gegenüber August 2022 im Euroraum um 1,6% und in der EU um 1,5% laut Schätzungen von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union. Im August 2022 waren die Preise im Euroraum um 5,0% und in der EU um 4,9% gestiegen, AZERTAC unter Berufung auf das Statistische Amt der Europäischen Union Eurostat berichtet.

Gegenüber September 2021 stiegen die Erzeugerpreise in der Industrie im September 2022 im Euroraum um 41,9% und in der EU um 41,4%.

Im Euroraum stiegen die Erzeugerpreise in der Industrie im September 2022 gegenüber August 2022 im Energiesektor um 3,3%, für Verbrauchsgüter um 0,9%, für Investitionsgüter sowie für Gebrauchsgüter um 0,4%. und für Vorleistungsgüter um 0,1%. Die Erzeugerpreise in der Industrie insgesamt ohne den Energiesektor 0,4%.

In der EU stiegen die Erzeugerpreise in der Industrie im Energiesektor um 2,6%, für Verbrauchsgüter um 1,0%, für Investitionsgüter sowie für Gebrauchsgüter um 0,4% und für Vorleistungsgüter um 0,1%. Die Erzeugerpreise in der Industrie insgesamt ohne den Energiesektor stiegen um 0,4%.

Die höchsten monatlichen Anstiege der Erzeugerpreise in der Industrie wurden in Bulgarien (+9,2%), der Slowakei (+8,9%) und Italien (+3,5%) registriert, während die höchsten Rückgänge in Irland (-18,9%), Estland (-3,9%) und Griechenland (-2,4%) beobachtet wurden.

Im Euroraum stiegen die Erzeugerpreise in der Industrie im September 2022 gegenüber September 2021 im Energiesektor um 108,2%, für Vorleistungsgüter um 19,0%, für Verbrauchsgüter um 15,2%, für Gebrauchsgüter um 9,8% und für Investitionsgüter um 7,6%. Die Erzeugerpreise in der Industrie insgesamt ohne den Energiesektor stiegen um 14,5%.

In der EU stiegen die Erzeugerpreise in der Industrie im Energiesektor um 105,3%, für Vorleistungsgüter um 19,1%, für Verbrauchsgüter um 16,5%, für Gebrauchsgüter um 10,1% und für Investitionsgüter um 7,9%. Die Erzeugerpreise in der Industrie insgesamt ohne den Energiesektor stiegen um 15,0%.

Die Erzeugerpreise in der Industrie stiegen in allen Mitgliedstaaten, wobei die höchsten jährlichen Anstiege in Bulgarien (+78,2%), Ungarn (+67,5%) und Rumänien (+62,9%) registriert wurden, hieß es im Bericht.