Explosionen in Kabul: Mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen

Baku, 28. Dezember, AZERTAC

Der Anschlag ereignete sich offenbar in einem Kulturzentrum. Bei einer Serie von Explosionen in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen. Viele weitere Personen seien verletzt worden, teilte das afghanische Innenministerium mit.

Demnach sprengte sich zuerst ein Selbstmordattentäter in dem Gebäude in die Luft. In dem Kulturzentrum wurde zum Tatzeitpunkt eine Feier zum 38. Jahrestag des sowjetischen Einmarschs nach Afghanistan abgehalten. Als Menschen zu Hilfe eilten, explodierten vor dem Haus weitere Sprengsätze. Mindestens 30 Menschen wurden nach Angaben des Sprechers verletzt.

Der Anschlag geschah in einem schiitischen Viertel der Stadt. Dort hat die Terrormiliz IS in den vergangenen Monaten wiederholt schwere Attentate verübt - erst vor wenigen Tagen starben bei zwei Anschlägen im Land mindestens 13 Menschen.

Sicherheitslage in Afghanistan hat sich verschlechtert - Die Sicherheitslage in Afghanistan hat sich seit dem Ende des Nato-Kampfeinsatzes im Dezember 2014 drastisch verschlechtert. Viele Menschen befinden sich auf der Flucht: 2017 sind bislang knapp 350.000 Menschen vor Gefechten zwischen radikalislamischen Taliban und Sicherheitskräften aus ihren Heimatorten geflohen. Das geht aus einem aktuellen Bericht der Uno-Agentur zur Koordinierung humanitärer Hilfe (OCHA) hervor.