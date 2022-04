Exporte von Harnstoff in ausländische Märkte deutlich gestiegen

Baku, 21. April, AZERTAC

Im ersten Quartal des laufenden Jahres 2022 verkaufte das Werk “SOCAR Karbamid“ 53.400 Tonnen Harnstoff auf dem heimischen Markt. Das sind 224 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.

Das teilte der Vizepräsident des Ölkonzerns SOCAR, der amtierende Präsident, Rovschan Najaf, mit, berichtete AZERTAC.

Er sagte, dass der Export von Harnstoff in ausländische Märkte um das Achtfache und wertmäßig um das 33-fache zunahm. Dies wirkte sich positiv auf die Außenhandelsbilanz Aserbaidschans in Höhe von 93 Millionen US-Dollar aus, so Rovschan Najaf.