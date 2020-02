FC Ararat Moskau hört mit seiner Tätigkeit auf

Baku, 13. Februar, AZERTAC

Der von Armeniern in Moskau gegründete Fußballverein “Ararat“ hat seine Tätigkeit eingestellt.

Dies erklärte der stellvertretende Generalsekretär der Russischen Fußball-Union, Denis Rogachev .

Er sagte, dass der Verein mehr Schulden angehäuft hat. Aus diesem Grund wurde dem Club eine Lizenz entzogen. Wir können die Kündigung von Ararat offiziell bekannt geben. In den nächsten vier Jahren kann der Name "Ararat" im russischen Fußball nicht mehr verwendet werden, so Denis Rogachev.

Der im März 2017 gegründete Verein spielte erstmals in der dritten Liga und erhielt wenige Monate später eine Lizenz der Russischen Fußball-Union, in der zweiten Liga zu spielen.