FC Besiktas trifft im Achtelfinale auf Bayern

Baku, 11. Dezember, AZERTAC

Das einzig verbliebene deutsche Team in der Champions League spielt im Achtelfinale gegen den FC Besiktas Istanbul. Das ergab die Auslosung am Montag im schweizerischen Nyon. Besiktas hat die Gruppenphase der Königklasse in der Gruppe G mit 14 Punkten als Tabellenerster abgeschlossen. Bayern München belegte in der Gruppe B hinter Paris St. Germain Platz 2.

Mit Real Madrid und Paris Saint-Germain treffen zwei Top-Favoriten aufeinander.

Andere Favoriten hat es erheblich schwerer getroffen. So kommt es bereits in der Runde der besten 16 zum Duell zwischen Paris Saint-Germain und Real Madrid. Auch der FC Barcelona hat mit dem FC Chelsea einen schweren Gegner zugelost bekommen.