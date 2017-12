FC Karabach scheidet aus weiteren Kämpfen in der UEFA-Champions League aus

Rom, 6. Dezember, AZERTAC

In der letzten Runde der Gruppenphase der UEFA Champions League traf der aserbaidschanische FC Karabach Agdam auswärts auf die italienische AS Roma. Das Spiel, das im Olympiastadion Rom stattfand, endete mit 1:0 für AS Roma, berichtet ein AZERTAC-Korrespondent.

FC Chelsea wurde mit elf Punkten Tabellenführer der Gruppe "C". AS Rom landete mit gleichen Punkten auf dem zweiten Platz. Atletico Madrid belegte mit sieben Punkten den dritten Platz in der Gruppe. Karabach Agdam landete mit zwei Punkten auf dem letzten Platz.

Damit schied FC Karabach aus weiteren Kämpfen in der UEFA-Champions League aus. FC Chelsea und AS Rom werden in der nächsten Runde mit weiteren Kämpfen fortfahren. Und Atletico Madrid wird Wettbewerbe in der UEFA Europa League fortsetzen.