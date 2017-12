FC Neftschi bestreitet Winter-Trainingslager in Baku und Antalya

Baku, 16. Dezember, AZERTAC

FC Neftschi Baku reist in der Winterpause nach Antalya, wie AZERTAC unter Berufung auf die Webseite des Clubs berichtet.

Das Team wird das Winter-Trainingslager in zwei Stadien bestreiten. In der ersten Phase des Winter-Trainingslagers, das vom 5. bis 15. Januar in Baku bestritten wird, wird man besonderes Augenmerk auf eine physische Vorbereitung von Spielern richten. Am 12. Januar wird Neftschi ein Testspiel mit einem der lokalen FC austragen.

Die Mannschaft wird vom 17. bis 31. Januar in Antalya sein. Hier wird sie im Hotel Alva Donna in Belek untergebracht. In diesem Stadium wird man mehr Aufmerksamkeit technischen und taktischen Vorbereitungen schenken. Neftschi plant, in der Türkei 5 Testspiele abzuhalten. Das Team wird am 22. Januar auf den russischen FC SKA-Energija Chabarowsk, nach drei Tagen auf die rumänische Mannschaft Concordia und am 27. Januar auf den ukrainischen FK Tschernomorez Noworossijsk und die russische Mannschaft PFK Krylja Sowetow Samara treffen.