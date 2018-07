FC Neftschi schlägt Dunărea Călărași mit 2: 0

Baku, 29. Juni, AZERTAC

FC Neftschi Baku hat sein zweites Testspiel im Trainingslager in der Türkei ausgetragen.

Unsere Mannschaft traf auf den rumänischen FC Dunărea Călărași und siegte mit 2: 0 Toren, berichtet AZERTAC.

Dario Frederico und Mirabdulla Abbasov erzielten die Tore in der Partie.

Neftchi gewann in einem anderen Testspiel mit gleichem Ergebnis auch über die mazedonische Mannschaft Shkupi. Am 5. Juli trifft der FC der Hauptstadt auf das rumänische Team Politechnika. Erst am 2. Juli wird feststehen, welche Mannschaft nächster Gegner von Neftschi sein wird.