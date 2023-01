FC Qarabag Agdam transferiert französischen Stürmer

Baku, 13. Januar, AZERTAC

Der aserbaidschanische Fußballverein Qarabag Agdam einen neuen Transfer durchgeführt. Der Verein transferierte diesmal den französischen Spieler Adama Diakhaby.

Wie AZERTAC unter Berufung auf den Klub mitteilte, ist mit dem 26-jährigen Stürmer ein Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterzeichnet.

Diakhaby begann seine Karriere bei SM Caen und Stade Rennes, für deren Jugendmannschaften er bis 2016 spielte. Im Juli 2016 unterschrieb er dann einen Drei-Jahres-Vertrag bei Stade Rennes. Sein Profidebüt gab er am 14. August 2016 in der Ligue 1 gegen den OGC Nizza, als er in der 70. Minute für Giovanni Sio eingewechselt wurde. Zwei Wochen später erzielte Diakhaby sein erstes Ligator beim 1:1 gegen HSC Montpellier. In seiner ersten Saison bestritt er für Rennes insgesamt 25 Spiele und erzielte dabei vier Tore. Nach einer Saison bei der AS Monaco schloss er sich im Juli 2018 Huddersfield Town an. Diakhaby spielte auch für die französische Nationalmannschaft. Im Jahre 2017 absolvierte er zwei Partien für die französische U-21-Auswahl gegen Albanien und Kasachstan.