FIFA-Gala kann nicht wie geplant stattfinden

Baku, 16. Mai, AZERTAC

Die FIFA-Gala "The Best" findet in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie geplant am 21. September statt, wie der Fußball-Weltverband berichtete. Bei der Veranstaltung, die in Mailand steigen sollte, wird unter anderem der Weltfußballer des Jahres gekürt.

Ob und wann die Zeremonie nachgeholt wird, ist noch unklar. Man prüfe derzeit die Konsequenzen und verschiedene Optionen, teilte ein FIFA-Sprecher mit.

Im vergangenen Jahr wurde Lionel Messi vom spanischen Meister FC Barcelona zum Weltfußballer des Jahres gekürt, bei den Frauen wurde US-Nationalspielerin Megan Rapinoe geehrt. Die 34-Jährige führte die USA als Kapitänin zum vierten WM-Titel.