FIFA: Mini-Fußball-WM auf 2021 verschoben

Baku, 16. Mai, AZERTAC

Internationaler Fußballverband (FIFA) hat Mini-Fußball-Weltmeisterschaft auf 2021 verlegt.

Diesen Beschluss fasste der FIFA-Rat wegen der COVID-19-Pandemie. Die 9. Mini-Fußball-Weltmeisterschaft, die im Herbst dieses Jahres in Litauen durchgeführt werden sollte, wurde auf den 12. September/ 3. Oktober 2021 verschoben. Die Spiele, an denen sich 24 beste Mannschaften beteiligen, finden in Vilnius, Kaunas, Klaipeda statt.

Die belarussische Auswahl setzte sich nicht bis zum Finale der Weltmeisterschaft durch. Sie nahm nur den vierten Platz in der Gruppe A der Eliterunde ein.

Beim vorigen Weltforum in Kolumbien-2016 gewann die Mannschaft Argentiniens Gold. Die größte Anzahl von Titeln – 5 holte Brasilien. Spanien wurde zweimal zur besten Mannschaft.