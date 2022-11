FIFA WM 2022: Bayern-Star Leroy Sane fällt für Deutschland gegen Japan aus

Baku, 23. November, AZERTAC

Im ersten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft 2022 in Katar trifft Deutschland auf Japan. Das Spiel wird am 23. November um 14 Uhr angepfiffen.

Mitfavorit Spanien trifft zum Auftakt auf Außenseiter Costa Rica.

Die deutsche Nationalmannschaft muss in ihrem WM-Auftaktspiel gegen Japan auf Leroy Sane verzichten.

Der Münchner Offensivspieler steht aufgrund von Knieproblemen gegen den viermaligen Asienmeister nicht zur Verfügung. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag vor dem Abschlusstraining mit. Die übrigen 25 Spieler des Kaders nahmen an der Einheit in Al-Shamal teil.

Japan muss sich in der WM-Gruppenphase gegen Deutschland, Spanien und Costa Rica behaupten, um zunächst ins Achtelfinale einzuziehen. Doch mit diesem Abschneiden würde sich Daichi Kamada von Eintracht Frankfurt noch nicht zufrieden geben.

Im Fußball weiß man nicht, was passiert. Zunächst einmal gilt es, die Vorrunde in dieser schwierigen Gruppe zu überstehen“, sagte Kamada der Deutschen Presse-Agentur. Neben dem 2014er-Weltmeister Deutschland ist in der Gruppe E in Spanien ein weiterer Ex-Champion dabei. Costa Rica komplettiert die Gruppe.