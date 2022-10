FIFA präsentiert Geschichte der WM

Baku, 19. Oktober, AZERTAC

Am Rande der Fußball-WM in Katar präsentiert der Weltverband FIFA in einer Ausstellung beim Fanfestival im al-Bidda-Park im Zentrum Dohas Exponate aus seinem Museum.

Originalobjekte und Geschichten aller WM-Endrunden seit 1930, multimediale Erlebnisse und die Trikots aller 32 teilnehmenden Teams werden vom 19. November bis 18. Dezember unter dem Titel "Goals create History" gezeigt. Der Eintritt ist frei.

"Wir freuen uns sehr, Fußballfans aus aller Welt bei unserer Ausstellung zu begrüßen und sie mithilfe der Magie des Fußballs anzusprechen, einzubinden und zu berühren", erklärte Marco Fazzone, Direktor des FIFA Museums.

Das Museum hatte 2016 in Zürich seine Tore geöffnet.