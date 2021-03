Baku, 1. März, AZERTAC Am Montag, dem 1. März wurde das Fährschiff vom Typ “Ro-Pax “Akademiemitglied Zarifa Aliyeva” im der Bakuer Werft vom Stapel gelassen. Darüber hinaus wurde heute ebenfalls die Fähre "Aserbaidschan" in Betrieb genommen. Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und First Lady Mehriban Aliyeva nahmen an beiden Zeremonien zur Inbetriebnahme der Fährschiffe teil, wie AZERTAC berichtet.

AZERTAG.AZ : Fährschiff “Akademiemitglied Zarifa Aliyeva” vom Stapel gelassen und Fähre "Aserbaidschan" in Betrieb genommen

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva nehmen an Zeremonien teil VIDEO

