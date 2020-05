Farmer in Nachitschewan wollen in diesem Jahr Tabaksorten "İzmir" und "Virginia" anbauen

Kangarli, 1. Mai, AZERTAC

Die Region Kangarli ist eine der wichtigsten Agrarregionen in der Autonomen Republik Nachitschewan. Etwa 10 Prozent der gesamten Agrarproduktion der Autonomen Republik entfallen allein auf den Rayon Kangarli.

In der Region werden Getreide, Kartoffeln, Gemüse, Zuckerrüben, Trauben sowie Tabak angebaut. Die Farmer erweitern derzeit den Tabakanbau. Sie haben bereits begonnen, in diesem Jahr zwei Tabaksorten "İzmir" und "Virginia" zu pflanzen, wie ein regionaler AZERTAC-Korrespondent mitteilte.

Hier sei erwähnt, dass in Aserbaidschan der Entwicklung des Tabaksektors große Bedeutung beigemessen wird. Im vergangenen Jahr baute man in der Autonomen Republik in einer 50 Hektar großen Fläche Tabak an. 2019 wurden etwa 96 Tonnen trockener Tabak in der Regon Kangarli produziert. Im laufenden Jahr wird 50 Hektar große Fläche wieder mit Tabak bepflanzt.

Tabak gedeiht nahezu überall zwischen dem 60. Breitengrad Nord und dem 40. Süd. Unter einer Bedingung: Das Klima gewährt ihm die richtige Mischung aus Feuchtigkeit und Wärme. Zu wenig Regen und das Blattgut hört auf zu wachsen. Zu feuchtes Klima spült die Nährstoffe heraus, das Blatt bleibt saft- und kraftlos.

Längst nicht alles Gute kommt von oben. Damit sich die Tabakpflanze rundherum wohl fühlt, muss auch der Boden seinen Beitrag leisten. Humus, Sand und ein wenig Lehm sind ihr am liebsten.

Schon allein deshalb, weil diese Konsistenz verhindert, dass das Regenwasser zu schnell abfließt. Sie erlaubet es den Wurzeln, sich ausgiebig zu bedienen. Und das alle Jahre wieder. Denn der Tabak ist eine Pflanze, deren Samen jedes Jahr aufs Neue ausgesät werden will. Nach 90 bis 150 Tagen ist sie mannshoch und reif für das Erntemesser.

Schaut man sich einmal die weltweite Ernte eines Jahres genauer an, dann fällt auf, dass der Tabakanbau auf ca. 6.4 Millionen Tonnen Ertrag kommt. Als besonders eifrig in der Kultivierung erweisen sich der ferne Osten mit dem riesigen China, dessen Böden zusammengerechnet nahezu die Hälfte des weltweit angebauten Tabaks hervorbringen. Danach folgen die Vereinigten Staaten, Brasilien und Zimbabwe. Insgesamt wird in über 100 Ländern der Erde Tabak angebaut. Jedes von ihnen prägt ihn mit eigenen Klima- und Bodenverhältnissen.