Fast 165 000 Corona-Infektionen in Georgien

Tiflis, 7. Dezember, AZERTAC

Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen und Todesfälle in Georgien steigt weiter an. Am vergangenen Tag wurde bei weiteren 2501 Menschen das neuartige Coronavirus diagnostiziert, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen auf 164 976 erhöht. 3988 wurden als geheilt aus den Krankenhäusern nach Hause entlassen. 36 weitere Patienten sind am Virus gestorben, wie das georgische Büro von AZERTAC unter Berufung auf die offizielle Website der georgischen Regierung stopgov.ge berichtete.

Bisher erholten sich in Georgien 137.499 Menschen wieder von der Krankheit und 1540 starben bisher an der Pandemie.

Momentan befinden sich 1 267 Personen im Land in Quarantäne. 6963 weitere Menschen stehen unter stationärer Kontrolle. Die Therapie von 3744 Personen erfolgen in den Hotels, hieß es.