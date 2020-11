Fast 60 000 Corona-Infektionen in Kirgisien

Bischkek, 2. November, AZERTAC

In den letzten 24 Stunden ist in Kirgisien 436 Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus registriert worden, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen auf 59879 erhöht. 332 Patienten erholten sich binnen 24 Stunden an der Lungenkrankheit, womit die Gesamtzahl der Genesene 50741 steigt. 5 weitere Corona-Patienten starben innerhalb eines Tages. Bisher starben in Kirgisien 1155 Menschen an der Lungenkrankheit, wie AZERTAC unter Berufung das Gesundheitsministerium in Kirgisien mitteilte.

Kirgisen behandelt derzeit rund 3619 aktive Corona-Kranke, hieß es im Bericht des Gesundheitsministeriums weiter.