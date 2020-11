Fast 64 000 Corona-Infektionen in Kirgisien

Bischkek, 11. November, AZERTAC

In den letzten 24 Stunden ist in Kirgisien 570 Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus registriert worden, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen auf 63960 erhöht. 416 Patienten erholten sich binnen 24 Stunden an der Lungenkrankheit, womit die Gesamtzahl der Genesene 54774 steigt. 3 weitere Corona-Patienten starben innerhalb eines Tages. Bisher starben in Kirgisien 1185 Menschen an der Lungenkrankheit, wie AZERTAC unter Berufung das Gesundheitsministerium in Kirgisien mitteilte.

Innerhalb eines Tages haben sich 5 Krankenschwester und während der Pandemie insgesamt 3654 Medizinarbeiter mit dem Virus infiziert. Rund 3445 Patienten werden derzeit in den Krankenhäusern behandelt. Die Therapie von weiteren 3645 Menschen erfolgt zu Hause, hieß es.