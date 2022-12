Fast elf Zentimeter hoch: Schneefall in Nordregion

Baku, 5. Dezember, AZERTAC

Am Sonntagabend hatte sich eine elf Zentimeter dicke Schneedecke über die aserbaidschanischen Nordregionen Guba, Gusar und Khizi gelegt.

Wie ein Regionalkorrespondent von AZERTAC berichtete, betrug die Schneedecke im Bezirkszentrum von Guba drei Zentimeter und in den Dörfern Khaltan und Gryz zwei Zentimeter. In der Siedlung Altyagaj in der Khizi-Region fiel elf Zentimeter und im Bezirkszentrum von Gusar zwei Zentimeter Schnee.

Im Dorf Gryz (Qrız) von Guba wurde die niedrigste Temperatur (-11 Grad) gemessen.