Feierliche Eröffnung des Projektes für Versorgung von Schamachi mit Trinkwasser VIDEO

Schmachi, 2. Oktober, AZERTAC

Am Montag, dem 2. Oktober hat Staatspräsident Ilham Aliyev an der Zeremonie zur feierlichen Eröffnung des Projekts “Trinkwasserversorgung und Wiederaufbau des Abwassersystems der Stadt Schamachi" teilgenommen, teilt AZERTAC mit.

Der Vorsitzende der Offenen AG "Azersu" Gorkhmaz Hüseynov informierte den Präsidenten über das Projekt.

Man teilte dem Staatschef mit, dass das Projekt die Verbesserung des Trink- und Abwassernetzes in der Stadt Schamcha vorsieht und bis 2035 für die Versorgung von insgesamt 41.000 Menschen mit Trinkwasser ausgelegt ist.

Präsident Ilham Aliyev drückte den Startknopf für feierliche Zufuhr des Trinkwassers an die Stadt Schamachi.

Am Ende ließ man sich fotografieren.

Im Rahmen des staatlichen Programms für die Entwicklung der Regionen werden derzeit in den 45 Städten und Regionen des Landes die Trinkwasserversorgungs- und Abwasserprojekte umgesetzt. Bisher wurde der Bau von Wasser- und Abwassernetzen in den 21 und der Bau des Wassernetzes in 8 dieser Städte abgeschlossen.