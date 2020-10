Feindliche militärische Ausrüstung und Waffen beschlagnahmt VIDEO

Baku, 19. Oktober, AZERTAC

Die armenischen Streitkräfte erlitten auf dem Schlachtfeld bei Kämpfen in Richtung Füsuli schwere Verluste sowohl an Mannstärke, als auch an militärischer Ausrüstung. Das teilte das aserbaidschanische Verteidigungsministerium am Sonntag mit. Das Ministerium veröffentlichte Fotos und Videos, die beschlagnahmte militärische Ausrüstung und Munitionen zeigen, die der Feind auf dem Schlachtfeld fallengelassen haben.

AZERTAC präsentiert Bilder und Videoaufnahmen unter Bezugnahme auf das Verteidigungsministerium.