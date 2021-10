Fertigstellung des Flughafens Zangilan ist für 2022 geplant

Baku, 21. Oktober, AZERTAC

Die Start- und Landebahn des internationalen Flughafens Zangilan wird 3 000 Meter lang sein. Die Bauarbeiten am Hafen begannen im Mai des laufenden Jahres. Der Flughafen wird in der Lage sein, alle Arten von Flugzeugen aufzunehmen, einschließlich schwerer Frachtflugzeuge. Die Fertigstellung des Flughafens ist für das kommende Jahr 2022 geplant.

Das sagte der Generaldirektor von AzVirt GmbH, Kamil Aliyev, als er Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva bei einem Besuch in der Region Zangilan/Sängilan über die Arbeiten, die am Flughafen geleistet werden, informierte, berichtete AZERTAC.

Der Flughafen wird eine wichtige Rolle für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung von Zangilan spielen, sagte er.