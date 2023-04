Finnland: Mehrere Parteien bei Parlamentswahl knapp beieinander

Baku, 2. April, AZERTAC

Bei der Parlamentswahl in Finnland deutet sich ein knappes Rennen an. Die konservative “Nationale Sammlungspartei“ lag in einem ersten Wahltrend bei 20,8 Prozent. Die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Sanna Marin folgten beinahe gleichauf mit 20,7 Prozent. Die rechtspopulistische Partei “Die Finnen“ liegt bei 18,6 Prozent.

Rund 4,5 Millionen Menschen waren wahlberechtigt. Knapp 40 Prozent davon hatten schon vor dem heutigen Wahltag abgestimmt. Auf Grundlage dieser Stimmen basieren die genannten Zahlen, die nach Schließung der Wahllokale um 19 Uhr veröffentlicht wurden.