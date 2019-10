First Lady Pakistans Samina Alvi lernt Baku kennen

Baku, 26. Oktober, AZERTAC

Samina Alvi, Ehegattin des pakistanischen Präsidenten Arif Alvin, der zu einem Besuch in Aserbaidschan weilt und am 18. Gipfel der Bewegung Blockfreien Staaten teilnimmt, hat am 26. Oktober die Sehenswürdigkeiten in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku kennen gelernt.

AZERTAC zufolge begann die Rundfahrt von Frau Samina Alvi mit dem Nationalpark am Kaspischen Meer. Die pakistanische First Lady wurde über den Baku Boulevard informiert.

Die Stadtrundfahrt ging dann mit der Bekanntschaft mit dem Museum für moderne Kunst weiter.

Während der Stadtrundfahrt informierte man Frau Samina Alvi auch über das grandiose Heydar Aliyev Zentrum, das Museumszentrum, einen markanten Hochhauskomplex “Flame Towers“ sowie über die Geschichte der Allee der Märtyrer.

Die Bekanntschaft mit Baku hat den Gast sehr beeindruckt.