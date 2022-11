Samarkand, 11. November, AZERTAC Am Rande des 9. Gipfeltreffens der Organisation Türkischer Staaten in Samarkand ist für die First Ladies von Aserbaidschan, Usbekistan und Türkiye Mehriban Aliyeva, Ziroatkhon Mirziyoyeva und Emine Erdogan sowie für die Ehefrau des ungarischen Premierministers Aniko Levai ein Dinner gegeben worden.

AZERTAG.AZ : First Lady von Aserbaidschan nimmt an Dinner in Samarkand teil VIDEO

