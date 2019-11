Flaggentag: Baku komplett mit Lichtstrahlen in Blau-Rot-Grün beleuchtet

Baku, 10. November, AZERTAC

Auf Initiative der Heydar Aliyev-Stiftung sind mehrere Gebäude und Denkmäler in Baku anlässlich des Staatsflaggentages mit Lichtstrahlen in Blau-Rot-Grün beleuchtet worden.

AZERTAC zufolge wurden die Fassaden einer Reihe von Gebäuden, darunter auch die Außenseiten des Jungfrauenturms, der Flame Towers, Baku Crystal Hall, des Baku-Olympiastadions und anderer Gebäude in der Hauptstadt am Tag der Flagge mit Lichtstrahlen in Blau-Rot-Grün beleuchtet.

Außerdem wurde tagsüber auf den Monitoren die dreifarbige aserbaidschanische Fahne ausgestrahlt.