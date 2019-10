Flashmob- ”Karabach ist Aserbaidschan!“ im aserbaidschanischen und ukrainischen Jugendforum

Kiew, 26. Oktober, AZERTAC

Das erste Forum der aserbaidschanischen und ukrainischen Jugend hat in Kiew stattgefunden.

Das Forum, das an der Nationalen Universität für Technologie und Design in Kiew abgehalten wurde, kam mit finanzieller Unterstützung des Jugendfonds und mit Organisationsunterstützung des aserbaidschanisch-slawischen Jugendverbands zustande, wie das ukrainische Büro von AZERTAC berichtet.

Das Projekt zielt darauf ab, die Zusammenarbeit mit lokalen NGOs und Medien, die mit jungen Menschen in der Ukraine zu entwickeln, die Wahrheiten über Aserbaidschan in diesem Land zu fördern, junge Menschen in die internationale Gemeinschaft zu integrieren und der Welt das touristische Potenzial Aserbaidschans vorzustellen.

Im Forum wurde in den Reden darauf hingewiesen, dass heute alle Voraussetzungen für die Aktivitäten der aserbaidschanischen und ukrainischen Diaspora in Aserbaidschan und in der Ukraine geschaffen.

Am Ende des Forums erhielten 65 Jugendliche Zertifikate. Darüber hinaus gab es im Forum einen Flashmob “Karabach ist Aserbaidschan!“ in der ukrainischen Sprache.