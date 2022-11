Flashmob in Agdasch: “Karabach ist Aserbaidschan!"

Agdasch, 4. November, AZERTAC

Die Befreiung der Stadt Schuscha von der armenischen Besatzung, dass die siegreiche aserbaidschanische Armee ist am 8. November zwei Jahre her.

Am Vorabend des Siegestages am 8. November wurde bei einem Flashmob in der Agdasch “Karabach ist Aserbaidschan beschrieben. Am Flashmob waren 400 Jugendlichen beteiligt.

Auch die Nationalflagge wurde auf den Platz gebracht, wo die Aktion durchgeführt worden war. Die Nationalhymne wurde gesungen.

Man gedachte Gedenken der Kriegsopfer mit minutenlangem Schweigen gedacht.