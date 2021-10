Florian Sengstschmid: Aserbaidschanisches Tourismusbüro arbeitet an einer Reihe von Projekten zur Tourismusentwicklung in Karabach

Baku, 1. Oktober, AZERTAC

Das versteht sich vom selbst, dass Karabach ein wunderschöner Ort ist. Jedoch sollte dort die Infrastruktur für die Umsetzung jedes Tourismusprojektes unbedingt entwickelt werden.

Das sagte Florian Sengstschmid, CEO des Aserbaidschanischen Tourismusbüros, berichtete AZERTAC.

Er fügte hinzu, dass das Aserbaidschanische Tourismusbüro an einer Reihe von Projekten zur Entwicklung des Tourismus in Karabach arbeitet: “Das zentrale Problem dort ist das Thema der Entwicklung der Infrastruktur. Die Straßen wurden bereits eröffnet und der Flughafen im Rayon Füsuli wurde eröffnet. Wir freuen uns darüber. Wir hoffen sehr und erwarten mit Ungeduld, dass auch unsere Projekte realisiert werden. Das Wichtigste ist, dass der Tourismus eine Schlüsselrolle in der Politik Aserbaidschans spielt“.