Fluggesellschaft AZAL erhält zum wiederholten Mal Preis “Vierstern“ von “Skytrax“

Baku, 17. Juli, AZERTAC

Die aserbaidschanische Fluggesellschaft AZAL (Azerbaijan Airlines) ist zum wiederholten Mal mit Preis “Vierstern“ der britischen Gesellschaft “Skytrax“ ausgezeichnet worden.

Laut der Auskunft des Pressedienstes der geschlossenen AG gegenüber AZERTAC hatte man den größten aserbaidschanischen Luftkonzern dieser Auszeichnung für hohe Qualität von Dienstleistungen für würdig befunden.

Eine offizielle Zeremonie “World Airline Awards” zur Auszeichnung der besten Luftverkehrsunternehmen fand am 17. Juli 2018 in London statt.

Außerdem wurde AZAL in der Kategorie "Beste regionale Fluggesellschaft in Zentralasien und Indien" zum besten Luftverkehrsunternehmen gekürt.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass der internationale Flughafen Heydar Aliyev im Mai des laufenden Jahres mit dem Qualitätssiegel ”5-Star-Airport“ von "Skytrax World Airport Awards" ausgezeichnet sowie in die Liste der Top-9-Fluggesellschaften der Welt eingefügt wurde und unter den post-sowjetischen Fluggesellschaften an der ersten Stelle rangiert.