Flugzeug stürzte mitten auf der Straße in Bursa ab

Istanbul, 25. April, AZERTAC

Aus Bursa kam die Nachricht von einem beängstigenden Flugzeugabsturz. In der Nähe des Flughafens Yunuseli stürzte ein einmotoriges Flugzeug mitten in die Wohnhäuser in Sarıgül Sokak, Bezirk Bağlarbaşı des Bezirks Osmangazi, und begann zu brennen.

20 Feuerwehrautos und Krankenwagen wurden zum Einsatzort geschickt. Nach ersten Informationen geht es um die Möglichkeit, dass das Flugzeug während des Starts, möglicherweise aufgrund von Treibstoff, an Leistung verlor und sich nicht halten konnte.

Laut Aussage des Gouverneurs von Bursa, Yakup Canbolat, kamen der Pilot Furkan Ökten und der Flugschüler Murat Avşar ums Leben der Absturz des Trainingsflugzeugs. Nach ersten Ermittlungen gibt es keine Verletzten.