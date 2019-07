Flugzeugabsturz in Pakistan

Baku, 30. Juli, AZERTAC

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs der pakistanischen Luftwaffe sind örtlichen Medienberichten zufolge mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Weitere zwölf Personen trugen Verletzungen davon.

Die Maschine sei am frühen Dienstagmorgen in einem Wohngebiet der Millionenstadt Rawalpindi niedergegangen, berichtete das Nachrichtenportal "The News" unter Berufung auf Armeeangaben.

Unter den Toten sind demnach zehn Zivilisten. Infolge der Feuerentwicklung an der Absturzstelle seien mehrere angrenzende Häuser in Brand geraten. Sicherheitskräfte riegelten die Absturzstelle ab.

Das Flugzeug befand sich dem Bericht zufolge auf einem routinemäßigen Übungsflug. Unklar blieb zunächst die Ursache des Unglücks. Die Garnisonsstadt Rawalpindi liegt nahe der pakistanischen Hauptstadt Islamabad.