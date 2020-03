Förderung verkäuflichen Gases in Aserbaidschan um 19 Prozent gestiegen

Baku, 16. März, AZERTAC

Innerhalb von zwei Monaten des laufenden Jahres ist die Förderung des verkäuflichen Gases in Aserbaidschan um mehr als 19 Prozent gestiegen, wie das Staatliche Statistische Komitee gegenüber AZERTA erklärte.

In der Region tätige Industrieunternehmen und Einzelunternehmer produzierten in zwei Monaten Industrieprodukte im Wert von 7,7 Milliarden Manat, was 0,9 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres ist.