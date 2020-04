Formel-1: Baku City Circuit in der Top- 5

Baku, 3. April, AZERTAC

Der Baku City Circuit ist im von der Ausgabe “The Race“ erstellten Ranking unter den fünf beliebtesten Motorsport-Rennstrecken gelandet, wie AZERTAC berichtete.

Der Baku City Circuit (aserbaidschanisch Bakı Şəhər Halqası) ist ein Stadtkurs in der Innenstadt von Baku in Aserbaidschan. 2016 fand hier erstmals ein Formel-1-Rennen mit dem Titel Großer Preis von Europa statt. Ab 2017 wurde das Rennen in Großer Preis von Aserbaidschan umbenannt.

Der Circuit of The Americas (CoTA) nahe Austin, Texas, Vereinigte Staaten, rangierte an erster Stelle, gefolgt von Istanbul-Park (Türkei). Der Buddh International Circuit in Indien liegt in der Liste auf Rang 7. Der Der Sahir Circuit in Bahrain platzierte sich auf Rang 4.