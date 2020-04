Formel-1: GP von Aserbaidschan kann es im Oktober geben

Baku, 8. April, AZERTAC

Das Coronavirus lässt die F1-Szene um diverse Formel-1-Rennen im Kalender 2020 bangen.

Das Coronavirus hat für die nächste vorläufige Absage eines Rennens im Formel-1-Kalender 2020 gesorgt. Mit dem Kanada GP in Montreal hat es nun auch den neunten Saisonlauf erwischt. Das gaben Formel 1, FIA und Veranstalter am Dienstag erneut in einer Presseaussendung offiziell bekannt.

Einmal mehr handelt es sich um keine vollständige Absage, sondern formal vielmehr eine Verschiebung. Wie alle anderen bis dato vorerst abgesagten Rennen soll auch das Rennen auf der Ile Notre Dame zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden, sobald sich die Lage beruhigt und Formel 1 und FIA einen von Grund auf neu formierten Kalender zusammengestellt haben.

AZERTAC zufolge teilte dies der niederländische Journalist Olav Mol mit. FIA und Veranstalter arbeiten derzeit an einem neuen Kalender, der nichts mit der ursprünglichen Version zu tun hat, fügte er hinzu. Die Welttournee der Formel 1 soll 2020 insgesamt 17 Rennen umfassen. Im neuen Kalender wurden die Rennen in Australien, Monaco, Vietnam, Kanada und Singapur nicht genannt, und der GP Preis von Aserbaidschan wurde auf den 9. /11. Oktober in Baku verschoben, so Olav Mol.