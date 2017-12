Formel-1-Rennkalender 2018 bestätigt

Baku, 7. Dezember, AZERTAC

Der Motorsport-Weltrat des Automobil-Dachverbandes FIA bestätigte am Mittwoch alle 21 Stationen, die im zuvor veröffentlichten provisorischen Kalender berücksichtigt worden waren.

Im Vergleich dazu gab es nur eine Veränderung. Die Termine der Rennen in China und Bahrain wurden getauscht. Am 8. April wird in Sakhir/Bahrain gefahren, am 15. April in Shanghai/China.

Der Hockenheim-GP wird wie vorgesehen am 22. Juli ausgetragen. In diesem Jahr fand wie schon 2015 kein Rennen in Deutschland statt. Die 69. Formel-1-Saison startet am 25. März in Melbourne, das Saisonfinale steigt auch 2018 in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Kalender 2018

Wettbewerb Datum

Australien Grand Prix 23.03. - 25.03.

Bahrain Grand Prix 06.04. - 08.04.

China Grand Prix 13.04. - 15.04.

Aserbaidschan Grand Prix 27.04. - 29.04.

Spanien Grand Prix 11.05. - 13.05.

Monaco Grand Prix 25.05. - 27.05.

Kanada Grand Prix 08.06. - 10.06.

Frankreich Grand Prix 22.06. - 24.06.

Österreich Grand Prix 29.06. - 01.07.

Großbritannien Grand Prix 06.07. - 08.07.

Deutschland Grand Prix 20.07. - 22.07.

Ungarn Grand Prix 27.07. - 29.07.

Belgien Grand Prix 24.08. - 26.08.

Italien Grand Prix 31.08. - 02.09.

Singapur Grand Prix 14.09. - 16.09.

Russland Grand Prix 28.09. - 30.09.

Japan Grand Prix 05.10. - 07.10.

USA Grand Prix 19.10. - 21.10.

Mexiko Grand Prix 26.10. - 28.10.

Brasilien Grand Prix 09.11. - 11.11.

Abu Dhabi Grand Prix 23.11. - 25.11.