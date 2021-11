Formel 1 plant für 2022 mehrere Änderungen

Baku, 5. November, AZERTAC

Formel-1-Teams sollen ihre Updates künftig vor jedem Wochenende der Öffentlichkeit zeigen und erklären.

Das sehen die Planungen der Formel 1 vor, die gerade an einem neuen Wochenend-Format für 2022 bastelt. Die Wochenenden sollen ab dem kommenden Jahr kürzer werden, um auf die Rennanzahl zu reagieren.

Das Training am Freitag soll künftig erst Nachmittag stattfinden. Das würde am Vormittag Raum für die Medien bieten, deren traditioneller Donnerstag gestrichen werden soll. Dort sollen sich die Teams Zeit nehmen, um ihre vorgenommenen Veränderungen am Auto zu präsentieren und zu erklären.

"Wir werden am Freitag eine große Session für euch abhalten, wo ihr auf die Autos schauen und mit den Mitarbeitern reden könnt", verspricht Formel-1-Sportchef Ross Brawn den Medien. "Wir wollen eine größere Beteiligung und einen besseren Einblick bekommen in das, was passiert."

Das heißt im Klartext: "Am Freitagmorgen werden euch die Autos vorgestellt werden. Die Teams werden die Veränderungen für das Wochenende erklären und auch der FIA vorlegen", so Brawn. "Das wird dem Sport eine weitere Nuance und neues Interesse bringen. Denn die technische Seite des Sports ist für viele Fans faszinierend."

Formel 1: Teams müssen "Referenzspezifikation" bestimmen - Im überarbeiteten Sportlichen Reglement für 2022 ist bereits festgelegt, dass Teams noch vor dem ersten Training eine "Referenzspezifikation" für das Wochenende bestimmen müssen, die ab dem letzten Training gefahren werden muss.

Das heißt, dass die Teams der FIA ohnehin stets neue Komponenten mitteilen müssen. Liberty Media sieht daher kein Problem darin, diese technischen Entwicklungen auch öffentlich zu machen.

Allerdings ist fraglich, ob die Rennställe dann auch wirklich transparent damit umgehen und genau erklären, was welches Bauteil bewirkt. Denn die Rivalen dürften ganz genau hinhören.