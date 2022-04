Forum “Südkaukasus: Entwicklung und Zusammenarbeit“ schafft gute Möglichkeiten für Entwicklung von Südkaukasusregion

Baku, 29. April, AZERTAC

Ich wollte Karabach schon immer sehen. Die in den befreiten Gebieten angerichteten enormen Zerstörungen, die Ereignisse, die hier stattfanden, sind eine große Tragödie.

Das sagte Professor Rick Fawn an der Universität St Andrews.

Ich denke, dass das Forum zum Thema “Südkaukasus: Entwicklung und Zusammenarbeit“ in der Stadt Schuscha gute Möglichkeiten für die Entwicklung der Südkaukasusregion schaffen wird. Karabach ist in vielerlei Hinsicht eine wichtige Region. Es ist sehr traurig, dass diese Gebiete seit langem geteilt sind“, so Professor Rick Fawn.