Frachtfluggesellschaft Silk Way steigert Zahl ihrer Flüge nach Zhengzhou

Baku, 17. September, AZERTAC

Die aserbaidschanische Frachtfluggesellschaft Silk Way West Airlines steigert die Zahl ihrer Flüge nach China.

Wie der Pressedienst der Silk Way West Airlines gegenüber AZERTAC mitteilte, wird das chinesische Zhengzhou von der Gesellschaft von nun an nicht viermal, sondern sechsmal pro Woche angeflogen. Eine entsprechende Vereinbarung wurden Anfang September in Zhengzhou erzielt.