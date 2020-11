Frankreich erkennt selbsternannte "Berg-Karabach-Republik" nicht an

Baku, 27. November, AZERTAC

Das offizielle Paris erkennt selbsternannte "Republik Berg-Karabach" nicht an.

AZERTAC zufolge geht es aus einer Erklärung des französischen Außenministeriums hervor.

Am 25. November verabschiedete der Senat einen Resolutionsentwurf, in dem die französische Regierung aufgefordert wurde, selbsternannte "Republik Bergkarabach" anzuerkennen. Vor der Abstimmung erinnerte der Außenminister des Außenministeriums, Jean-Baptiste Lemoyne während der Debatte an die Position der französischen Regierung zu diesem Thema. Frankreich erkennt die sogenannte "Republik Bergkarabach" nicht an.