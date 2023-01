Frankreich will Verteidigungshaushalt auf 400 Milliarden Euro erhöhen

Paris, 21. Januar, AZERTAC

Frankreich will seinen Verteidigungshaushalt deutlich erhöhen. Von 2024 bis 2030 soll er auf 400 Milliarden Euro steigen. Das sagte der französische Präsident Emmanuel Macron auf dem Luftwaffenstützpunkt in Mont-de-Marsan. Die Aufstockung solle dazu dienen, Kapazitäten wieder aufzubauen und das Militär auf Konflikte mit hoher Intensität vorzubereiten. In den vergangenen Jahrzehnten sei chronisch zu wenig investiert worden.

“Frankreich hat und wird Armeen haben, die für die Herausforderungen des Jahrhunderts bereit sind“, sagte Macron.

Wenn man die Erhöhungen seit 2019 einrechne, bedeute dies eine Verdopplung der Militärausgaben Frankreichs und die größte Verteidigungsanstrengung seit 50 Jahren. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine werde Frankreich seine Abschreckung auch im nuklearen Bereich erhöhen, sagte der französische Präsident. Verstärkt investiert werden solle in Aufklärung, die Abwehr von Cyberattacken sowie neue Flugzeugträger und Drohnensysteme. Zudem soll das Budget für den militärischen Geheimdienst um 60 Prozent aufgestockt werden.

Das Gesetz soll im März im Parlament debattiert werden. Der vorherige Verteidigungshaushalt