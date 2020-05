Französisch-aserbaidschanisches Online-Geschäftstreffen

Baku, 13. Mai, AZERTAC

Das Mouvement des entreprises de France (MEDEF) (deutsch etwa: Bewegung der Unternehmen Frankreichs), der aserbaidschanische Fonds zur Export- und Investitionsförderung in Aserbaidschan (AZPROMO) und die französisch-aserbaidschanische Industrie- und Handelskammer haben am 12. Mai ein Geschäftstreffen abgehalten, wie AZERTAC berichtete.

Am online stattgefundenen Seminar nahmen der aserbaidschanische Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov, der Generaldirektor des Wirtschaftsrats von "MEDEF International" Philippe Gauthier und Vertreter von entsprechenden Regierungsbehörden und Geschäftsleute der beiden Länder teil.

Minister Jabbarov sprach von aserbaidschanisch-französischer wirtschaftlicher Zusammenarbeit und sagte, dass derzeit 65 französische Unternehmen in verschiedenen Sektoren der aserbaidschanischen Wirtschaft, darunter in den Bereichen Industrie, Energie, Handel, Dienstleistungen, Landwirtschaft und auf anderen Gebieten tätig sind.

Aserbaidschan und Frankreich arbeiten auch im Investitionsbereich erfolgreich zusammen. Bisher investierte Aserbaidschan 2,1 Milliarden US-Dollar in die französische Wirtschaft, und Frankreich investierte 2,2 Milliarden US-Dollar in Aserbaidschan. Die französischen Unternehmen beteiligen sich auch als Auftragnehmer an Nichtölprojekten, die in Aserbaidschan auf Kosten öffentlicher Investitionen und im Wert von 2,1 Milliarden US-Dollar umgesetzt werden, sagte er.

Philippe Gauthier sagte seinerseits, dass Frankreich der Entwicklung der Beziehungen zu Aserbaidschan große Bedeutung beimesse. Er erinnerte an den Besuch einer MEDEF-Delegation im Juli des vorigen Jahres in Aserbaidschan sowie an die unterschriebenen Dokumente. Gauthier betonte, dass Aserbaidschan ein günstiges Geschäfts- und Investitionsklima habe, ein attraktives Touristenziel sei und eine Reihe wettbewerbsfähiger Produkte produziere.

Andere Teilnehmer äußerten ihre Ansichten zur Stärkung der Diversifizierung und Nachhaltigkeit der Wirtschaft im Kontext der Pandemie und des starken Rückgangs der Ölpreise sowie zu Nichtölprojekten, die zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung beitragen können.

Im Webinar wurden die Aussichten für die Entwicklung der Partnerschaften in den Bank-, Agrar- und Finanzsektoren, in den Bereichen IKT, Innovation, Verkehr und Transit und auf anderen Gebieten erörtert. Am Treffen nahmen ebenfalls die Botschafter Aserbaidschans und Frankreichs teil.