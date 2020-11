Französische Parlamentarier besuchen Märtyrer -und Ehrenallee

Baku, 12. November, AZERTAC

Am 12. November haben eine Gruppe von Mitgliedern der französischen Nationalversammlung die Ehrenallee in Baku besucht, wo sie das Andenken von Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev geehrt und an seinem Grabmal frische Blumen niedergelegt haben, wie AZERTAC berichtete.

Dann besuchten die Gäste die Allee der Märtyrer, wo das Gedenken von tapferen Söhnen des aserbaidschanischen Volkes geehrt haben, die ihr Leben für die Freiheit Aserbaidschans und Wiederherstellung der territorialen Integrität des Landes hingegeben haben. Mitglieder der französischen Nationalversammlung legten hier am Denkmal “Ewiges Feuer“ frische Blumen nieder.

Jérôme Lambert, Vizepräsident der französisch-aserbaidschanischen interparlamentarischen Freundschaftsgruppe sagte in einem Interview mit Journalisten, dass ihr aktueller Besuch in Aserbaidschan mit einer historischen Zeit für Aserbaidschan zusammenfällt. Aserbaidschan befreite seine international anerkannte Gebiete nach 30 Jahren aus der Okkupation und stellte seine territoriale Integrität wieder. Wir sind in einem Land angekommen, in dem es keinen Krieg mehr gibt und der Frieden wiederhergestellt ist.