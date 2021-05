Französisches Senatsmitglied: In Aghdam alle Gebäude zerstört

Baku, 24. Mai, AZERTAC

Im Rahmen ihres Besuchs in Aserbaidschan besuchte Frau Nathalie Goulet, Mitglied des französischen Senats und des Internationalen Nizami Ganjavi Zentrums, am Montag, dem 24. Mai die Märtyrerallee in Baku, wo sie Andenken von heldenhaften Söhnen des aserbaidschanischen Volkes ehrte, die ihr Leben für die Freiheit und die Wiederherstellung der territorialen Integrität ihrer Heimat hingegeben haben.

Nach dem Besuch teilte Frau Nathalie Goulet ihre Eindrücke über ihre Reise in die von der armenischen Besatzung befreiten Gebiete: “Wir haben die Stadt Agdam besucht. Hier wurde alles zerstört. In Aghdam gibt es kein einziges Gebäude in einem unbeschädigten Zustand. Wir müssen sie wieder aufbauen. Verminte Gebiete stellen große Gefahr dar. Es gibt große Schwierigkeiten, insbesondere in verminten Gebieten. Jene Gelände sollten von Minen komplett geräumt werden.“

Ich habe in den letzten 20 Jahren mehrmals Aserbaidschan besucht. Ich traf bei meinen Besuchen aserbaidschanische Binnenvertriebene. Sie wollten in ihre Heimat zurückkehren. Vor der Rückkehr sollten alle verminten Gebiete von Minen geräumt werden. Das ist sehr wichtig. Dann werden wir alles wieder aufbauen, fügte sie hinzu.

Sie sagte, dass sie in Aghdam auch Moscheen und das Brotmuseum besucht habe und wies darauf hin, dass alle Gebäude in der Stadt völlig zerstört wurden.